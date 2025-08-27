Haberler

Samsunspor-Panathinaikos Maçına Dikkat!

SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ TARAFTARLARA UYARI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsunspor ile Panathinaikos arasında gerçekleşecek olan karşılaşma öncesi tribün girişlerinde herhangi bir yoğunluk yaşanmaması için taraftarları uyardı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, taraftarların ve araçların müsabakanın başlangıç saatinden en az 3 saat önce stadyuma alınmaya başlanacağına dikkat çekti.

Yapılan duyuruda, “Perşembe günü oynanacak Panathinaikos müsabakasında stadyumda bulunan tüm kapı ve turnikeler açılacak olup, yoğunluk oluşmaması için taraftarlarımız aynı tribüne çıkan diğer kapıları da kullanabilir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, yeni nesil kimlik kartı ve QR kod ile stadyuma giriş yapılabileceği belirtildi. Girişlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için, “taraftarların yeni nesil kimlik kartını yanında bulundurması ve cep telefonlarına BİLETİNİAL uygulamasını yüklemeleri” önem arz ediyor. Taraftarların müsabaka saatinden önce stadyuma gelmeleri, yoğunluk yaratılmaması açısından gereklidir.

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de 28 öğrenci seçti. Öğrenciler, uluslararası olanaklardan memnun. Gençler, burs ve eğitim imkanlarını paylaştı. Öğrenciler, araştırma projelerine dahil olmayı bekliyor. Zeynep...

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

