Samsunspor, Panathinaikos Maçını İzledi

MAÇIN SONUCU HEYECANLA BEKLENİYOR

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile zorlu bir mücadeleye çıktı. Karşılaşma, Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşti. Bu önemli anı, Samsun’da dev ekranda takip etmek için Samsunspor taraftarları Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

TARAFTARLARIN COŞKUSU YÜKSEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekran, kırmızı-beyazlı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Samsunsporlu futbolseverler, 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasında mücadele eden takımlarını, ellerinde bayraklar ve meşalelerle destekliyor. Maç süresince tribünleri aratmayan coşku, tezahüratlarla daha da arttı.