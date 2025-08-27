Samsunspor, Panathinaikos’u Ağırlayacak

MAÇIN TARIHI VE ÖNEMİ

Samsunspor, Off Turu rövanş maçında Panathinaikos’u konuk edecek. Bu karşılaşma, Samsunspor’un 27 yıl 23 gün aradan sonra kendi evinde oynayacağı ilk Avrupa mücadelesi olacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nun ikinci maçında yarın saat 20.00’de Yunan temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’de gösterdiği başarılı performansla 3. olup Avrupa Ligi vizesi alan Samsunspor, play-off turunun ilk maçında Atina’daki mücadelede 2-1 mağlup oldu.

İLK MAÇ KARNESİ

Samsunspor, Panathinaikos karşısında Tomasson’un attığı golle 1-0 öne geçmişti ancak rakip takımın oyuncuları Giorgos Kiriakopoulos ve Erik Palmer-Brown ile bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanmayı başardı. Rövanş maçında Samsunspor, 1 farklı galibiyetle maçı uzatmaya taşıyabilirken, 2 ve üzeri farklı galibiyetlerde ise grup aşaması bileti alacak. Ancak, beraberlik veya mağlubiyet durumunda turu geçen taraf Panathinaikos olacak.

TARAFTAR İLGİSİ

Samsunspor taraftarları, 27 yıl aradan sonra gerçekleşecek bu Avrupa mücadelesine büyük bir ilgi gösteriyor. Panathinaikos maçı için satışa sunulan 30 bin 548 ev sahibi takım biletinden, şu ana kadar 24 bin adeti satışa çıktı. Bugün bütün takım taraftarlarının bilet alma hakkı bulunuyor ve maç saatine kadar biletlerin tükenmesi ve kapalı gişe başlaması bekleniyor.

HAKEM ÜÇLÜSÜ VE VARLIK DURUMU

Öte yandan, Samsunspor’da sakatlıkları sebebiyle ilk maçta yer alamayan sağ kanat oyuncuları Anthony Musaba ve Carlo Holse’nin takım idmanlarına katıldığı ve maç saatinde oynayıp oynamayacaklarının netleşeceği bildirildi. Samsunspor’un Panathinaikos maçına 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması ve kalede Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Olivier Ntcham, Nany Dimata ve Marius Mouandilmadji ile sahaya çıkması öngörülüyor. Karşılaşmayı Bosna-Hersek Futbol Federasyonu’ndan hakem Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yönetiyor. Samsunspor’un son Avrupa kupası maçı ise 27 yıl önce, 5 Ağustos 1998’de oynanan UEFA Intertoto Kupası Yarı Finali’ndeki Werder Bremen maçı olmuştu.