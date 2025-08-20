Samsunspor, Panathinaikos’u Yenecek. UEFA’yı Hedefliyoruz

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, takımın ligde kalmak için imza attığı dönemde herhangi bir başarı öngörmediğini belirtti. Bugünkü durumu değerlendirirken, “Eğer o gün elde edeceğimiz başarıyı söyleseydim, beni hastaneye kaldırabilirlerdi” ifadelerini kullandı. Takımı Panathinaikos’u elemeye odaklandıklarını vurguladı. UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu için Atina’da bulunan Samsunspor, antrenman öncesinde takım kaptanı Zeki Yavru ile basın toplantısı düzenledi. Thomas Reis, “Yüzümüzdeki gülümseme, geçen sezon harika geçtiğimiz için. Korkmadan oynamak çok önemli. En iyi performansımızı göstermek istiyoruz” dedi.

SAKATLIKLAR VE KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ

Reis, Holse ve Musaba’nın sakatlıkları nedeniyle kadroda bazı değişiklikler yaşanacağını, diğer oyuncuların formayı alacağını ifade etti. Takım olmanın gücüne dikkat çekerken, “Gerçekten çok güzel bir performans göstermeyi umut ediyorum. Oyun felsefemizi sürdüreceğiz ve oynayacağımız takımlara karşı zorlanacağız” dedi. İki maçın da skorlara açık olacağına vurgu yaptı.

PANATHINAIKOS MAÇINA HAZIRLIK

Turu geçme hedeflerine yönelik olarak ayrıca konuşan Reis, “Bu sezon birçok transfer gerçekleştirdik. Aramızdan ayrılan futbolcular oldu ve bu durum bir adaptasyon süreci gerektirebilir. Zorlu bir dönem bekliyor” şeklinde belirtti. “Rakibi eleyemezsek Konferans Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz” diyen Reis, “Bu arenada kolay maç yok. Altyapılarımızda ve Avrupa’da iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İlk imza attığım dönemde böyle bir başarı beklemiyordum; ligde kalma hedefiyle yola çıkmıştık. Bugün gelinen noktadan memnunuz ve rakibimizi eleyip UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz” şeklinde açıklamalarını tamamladı.

Karadeniz temsilcisi, Atina Olimpiyat Stadyumu’ndaki son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye geçecek.