Samsunspor Puanlara İhtiyaç Duyuyor

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray’a karşı 2-0 yenildikleri maç sonrası, “Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor, evinde Galatasaray’a kaybetti. Maçtan sonra yapılan basın toplantısında Reis, takımın durumu hakkında düşüncelerini aktardı.

MAÇIN DETAYLARI

Reis, acil puan ihtiyaçlarına vurgu yaparak, “İlk yarıda şanssız bir gol yedik. İyi defansif bir oyun sergiledik. Uzaklaştırmak istediğimiz top rakip takımın önüne düştü ve gol oldu. Soyunma odasında oyuncularla konuştuk ama ikinci yarının başında basit bir pas hatasıyla tekrar gol buldular. İkinci golden sonra maçın bizim açımızdan erken bittiğini söyleyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama olmadı. Bu, peş peşe kaybettiğimiz üçüncü maç oldu. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız” dedi.

OF SAYT POLEMİĞİ VE GELECEK YORUMLARI

Reis, “Bizim atmış olduğumuz golde ofsayt düşüncesinde değilim. Eğer 1-0 olsaydı, maç daha değişik geçebilirdi. Drongelen’in gördüğü sarı kart öncesindeki darbe nedeniyle dudağı kanıyordu. Ancak aldığımız mağlubiyeti bunlara bağlamayacağız” şeklinde konuştu.