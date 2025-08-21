Samsunspor Rövanş İçin Taraftar Desteği İstiyor

LOGI TOMASSON’UN AÇIKLAMALARI

Samsunspor’un defans oyuncusu Logi Tomasson, Panathinaikos ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasının rövanşında taraftar desteği ile birlikte iyi bir sonuç almak istediklerini ifade etti. İzlandalı oyuncu, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu ve mağlubiyetin üzüntüsünü dile getirdi. Ancak ikinci maç için umutlu olduklarını aktardı.

PANATHINAIKOS MAÇI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Tomasson, “Gol attığım için mutluyum. Golden sonra da güzel oyunumuzu devam ettirmek isterdik. Kornerden goller yedik,” dedi. Bu durumun kendileri için bir gelişim fırsatı sunduğunu belirten oyuncu, “Umarım takım olarak da bireysel olarak da ikinci maçta daha güzel bir performans gösterebiliriz,” şeklinde konuştu.

TARAFTAR DESTEĞİNE VURGU

Tomasson, “Daha iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Taraftarımıza da ihtiyacımız var. Stadı doldurup, bizi desteklesinler. Onların desteği ile birlikte turu geçmek istiyoruz,” diyerek taraftarların önemine vurgu yaptı.