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Samsunspor Takımı’ndan Mutlu Açıklama

TEKNİK DİREKTÖR REİS’İN AÇIKLAMALARI

Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, takımın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Trendyol Süper Lig’in son haftasında, Samsunspor kendi evinde Kayserispor’u 2-1 yenerek sezonu üçüncü sırada tamamladı. Maç sonrasında yapılan basın toplantısında Reis, önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

GALİBİYETİN ÖNEMİ

Reis, “Kendimi çok yorgun hissediyorum. Tam bir final oldu. Çok fazla inandık. Takım olarak inandık. Oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Sonuç olarak da mutluluğa vardık. Böyle bir takımın parçası olduğum için de mutluyum” ifadelerini kullandı.

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