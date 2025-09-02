Samsunspor, Tanguy Coulibaly ile anlaştı

TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Samsunspor, yeni bir kanat oyuncusu olarak Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecek 3 takımdan biri olan Samsunspor, ihtiyaç duyduğu kanat mevkisine önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Montpellier’den 24 yaşındaki oyuncu Tanguy Coulibaly’ı kadrosuna kattı.

HOŞGELDİN TANGUY!

Transferle ilgili yapılan açıklamada, “Hoş geldin Tanguy Coulibaly. Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Artık yeni yolculuğunda Atatürklü Arma için sahaya çıkacak! Samsunspor ailesine hoş geldin Tanguy!” ifadeleri yer aldı.

CARRİERİ VE İSTATİSTİKLERİ

1.78 boyundaki Tanguy Coulibaly, profesyonel kariyerinde 122 maça çıkarak 11 gol sevinci yaşadı. Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Coulibaly, daha sonra Stuttgart ve Montpellier takımlarında forma giydi.