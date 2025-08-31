Samsunspor Taraftar Grubu Giresun’da Saldırıya Uğradı

TARAFTAR GRUBUNA YAPILAN SALDIRI

Samsunspor taraftar grubu, Giresun’da bir restoran önünde mola verdikleri esnada silahlı saldırıya uğradı. Samsunspor’un yaptığı resmi açıklamada, bir kişinin tabancayla vurularak ağır yaralandığı bildirildi. Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Samsunspor’un taraftar grubu, maç saatleri yaklaşırken Giresun’daki restoranda bu saldırıyı yaşadı.

AĞIR YARALI TARAFTARIN DURUMU

Samsunspor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir taraftarın durumunun ciddi olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”