Samsunspor Taraftarından Üzücü Haber Geldi

samsunspor-taraftarindan-uzucu-haber-geldi

TRABZONSPOR DEPLASMANINA YOLCULUK

Trabzonspor maçına gitmek üzere yola çıkan Samsunspor taraftarları, Giresun’da bir restoranda mola verdi. Ancak, henüz kesin bir sebebi bilinmeyen bir tartışma, kısa zamanda kavgaya dönüştü. Bu olay sonucunda yaşanan silahlı çatışmada 1’i ağır olmak üzere 3 taraftar yaralandı.

RESMİ AÇIKLAMA VE DUYURU

Samsunspor, meydana gelen olayla ilgili resmi bir açıklamada bulunarak, bir taraftarın hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, ”Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yolu üzerindeki taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

