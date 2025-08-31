Samsunspor, Taraftarını Kaybettiğini Açıkladı

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ TRAGİK OLAY

Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında gerçekleşecek olan Trabzonspor-Samsunspor maçından önce üzücü bir gelişme yaşandı. Samsunspor, Trabzonspor maçı öncesinde meydana gelen olayda bir taraftarının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TARAFTAR GRUBUNA YAPILAN SALDIRI

Yapılan açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleri yer aldı.