Samsunspor Taraftarları Restoranda Saldırıya Uğradı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Giresun’un Espiye ilçesinde bulundukları sırada bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, durum Espiye ilçesi Gölağzı mevkiinde gerçekleşti. Samsunspor taraftar kafilesi, yolculukları esnasında bir restoranında yemek molası verdi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre, restoran sahibi, taraftarların alkollü olduklarını ileri sürerek mekâna girmelerine izin vermedi. Bu durum, taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesine neden oldu. Meydana gelen olayda, Samsunspor taraftar kafilesinden iki kişi silahla vurularak yaralandı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Olayın ayrıntıları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, taraftarlar ile restoran çalışanları arasında başlayan tartışmanın kısa sürede bir arbedeye dönüştüğü anları gösteriyor. Kavganın ardından, Samsunspor taraftarlarından iki kişinin yere düşmesi dikkat çekiyor.

Erzincan’da Motosiklet Yayaya Çarptı

Erzincan'da bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarparak iki kişiyi yaraladı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Yangın, Buldan’da devam ediyor

Buldan'da 5 gündür süren yangınla mücadele devam ediyor. Ekipler karadan müdahaleye devam ederken, bazı bölgelerde tahliye çalışmaları da sürmekte.

