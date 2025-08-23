Samsunspor Taraftarları Temiz İmaj Yüzde

SAMSUNSPOR TARAFTARINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor’un taraftarları, Atina’da sadece coşkulu tezahüratlarıyla değil, aynı zamanda tribünlerdeki örnek davranışlarıyla da dikkat çekti. Yunan basını, kırmızı-beyazlı taraftarların maç sonrasında tribünleri pırıl pırıl bırakmalarını övgü dolu ifadelerle manşetlerine taşıdı. OAKA Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından Samsunsporlu taraftarlar, bulundukları alanda çöplerini toplayarak temizlemek için bir araya geldi. Yunan medyasında, bu tutum “herkesin yapması gereken ama çoğu zaman göz önünde bulundurulmayan” bir hareket olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Samsunspor taraftarlarının maç bitiminde tribünleri detaylı bir şekilde temizlediklerini gösterdi. Yunan basını, bu davranışı “örnek bir davranış” olarak tanımlarken, taraftarların hem tezahüratlarıyla hem de çevreye olan duyarlılıklarıyla büyük takdir topladığına dikkat çekti. Ayrıca, Panathinaikos ve Samsunspor taraftarları arasındaki karşılıklı misafirperverliğe de vurgu yapan Yunan medyası, Samsunspor taraftarlarının sergilediği centilmenliğin Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayabileceğini ifade etti.