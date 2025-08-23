Samsunspor Taraftarları Temiz Tutmayı Seçti

TARAFTARLARIN ÖRNEK DAVRANIŞI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor’un taraftarları, Atina’da gösterdikleri coşku ile değil, aynı zamanda tribünlerdeki örnek tutumlarıyla da gündeme geldi. Yunan basını, kırmızı-beyazlı taraftarların maç sonrası tribünleri tertemiz bırakmasını manşetlere taşıdı. OAKA Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ardından Samsunsporlu taraftarlar, bulundukları alanda çöplerini toplayarak çevreyi temizledi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, bu davranış “herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket” olarak değerlendirildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, maç bitiminde Samsunspor taraftarlarının tribünleri tek tek temizledikleri görüldü. Bu hareket, “örnek bir davranış” olarak nitelendirildi ve taraftarların hem tezahüratlarıyla hem de çevreye duyarlı tutumlarıyla büyük takdir topladığına dikkat çekildi.

Yunan medyası, Panathinaikos ve Samsunspor taraftarının karşılıklı misafirperverliğine de vurgu yaptı. Samsunspor taraftarlarının gösterdiği centilmenliğin Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayabileceğini aktaran Yunan basını, bu tür davranışların sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu belirtti.