Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Hayal Kırıklığı Yaşıyorum Dedi

MAĞLUBİYET SONRASI HAYAL KIRIKLIĞI

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından duygularını açıkladı. Reis, “Bugün kaybettik bu sebepten dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Yarından itibaren kesinlikle kafamızı tekrar kaldırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor, deplasmanda Alanyaspor’a 1-0 yenildi.

PERFORMANS VE HATALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Reis, “Bugün çok fazla mutlu değilim, aksine üzgünüm. Çünkü istemediğimiz bir performans sergiledik. Peş peşe kaybettiğimiz dördüncü maçımız oldu. Daha iyi bir performans göstermek istemiştik. Ancak bunu özellikle birinci yarıda gösteremedik” diye belirtti. İkinci yarı için umut dolu bir mesaj da veren teknik direktör, oyuncularıyla soyunma odasında, “Daha fazla savaşmamız gerektiğini, daha fazla özgüvenle oynamamız gerektiğini konuştuk” ifadelerini kullandı.

ŞANSLAR YETERSİZ KALDI

Reis, ilk yarıda rakibin performansının daha iyi olduğunu ifade etti ve “Yanlış hatırlamıyorsam 42. dakikada kazanmış olduğumuz bir penaltı oldu ancak onu değerlendiremedik. Daha sonra yakalamış olduğumuz pozisyonlarda vardı. Oyunu değiştirmek anlamında ne yazık ki direkten dönen topumuz oldu” dedi. Bugünkü sonuçtan ötürü hayal kırıklığı yaşadığını yineleyerek, “Ama yarından itibaren kesinlikle kafamızı tekrardan kaldırmamız gerekiyor. Elbette almış olduğumuz mağlubiyetler açısından durumumuz zor” dedi.

GELECEK MAÇLAR İÇİN HEDEF

Samsunspor’un puan kayıpları hakkında da açıklama yapan Reis, “Sebep olarak bir şeyler söylemek kolaydır. Çok önemli oyuncularımızdan yoksun bir şekilde bu dönemi geçirmeye çalışıyoruz. 6 numara pozisyonda olan oyuncularımızdan yoksun olduğumuz için oynatmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu. Reis, baskı hissedebileceklerini de belirtip, “Ama bir neden varsa o da çok önemli oyuncularımızdan yoksun olmamız diyebilirim. 5 maçımız kaldı. En iyi şekilde daha iyi performans gösteririz. Ligin geri kalanında, ilk yarından da iyi performans göstererek tamamlamak istiyoruz” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.