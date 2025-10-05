Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Açıklamalarda Bulundu

MAÇ PERFORMANSI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta gösterdikleri performans neticesinde 3 puanı kaybettiklerini ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor, kendi sahasında Fenerbahçe ile golsüz bir beraberlik elde etti. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Reis, önemli açıklamalar yaptı. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerine rağmen bunları değerlendiremediklerine vurgu yaptı.

GOL POZİSYONLARINA DİKKAT

Reis, “Bugün çok iyi oynadık. Kolay olmadı, zor bir haftayı geride bıraktık. 1 haftada 2 deplasman oynadık. Legia Varşova ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fenerbahçe karşısına çıktık. İlk 15 dakika rakibe çok saygı duyduk ve onların oynayışını bekledik. Ancak sonrasında oyunu kontrol altına aldık. Çok net gol pozisyonları yakaladık. 3 puanı almak mümkündü ancak alınan 1 puandan memnunum.” sözlerini dile getirdi.

OLUMLU GELİŞMELER VE EKSİKLER

Reis, takımının potansiyeline güvendiğini belirtirken, futbolcularına her maçta yüksek bir motivasyonla sahaya çıkmaları gerektiğini hatırlattı. Takım içerisinde çok iyi oyuncular bulunduğunu aktaran Reis, “Bugün attığımız golde ofsayt verildi. Bence ofsayt değildi ama hakemin kararı böyle oldu. Tedesco’nun takımım hakkında söylediği güzel şeyler için gururluyum. Üçüncü bölgede daha akıllı tercihler yapsak, belki de kazanan taraf biz olacaktık. Bu eksiklerimiz üzerine fazlasıyla çalışacağız. Umarım, milli takım arasından sonra sakatların da dönmesiyle benzer bir performansı diğer maçlarda da sergileyebiliriz.” şeklinde konuştu.