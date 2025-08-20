Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis “Burada Olmak Gurur Verici” Dedi

EUROPA LİGİ HEDEFİ VURGULANDI

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, Atina’da Panathinaikos ile oynayacakları karşılaşma öncesi duyduğu heyecanı dile getirdi. Reis, Avrupa Ligi hedefini ön plana çıkararak, “Burada olmak gurur verici” açıklamasını yaptı. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçı için Atina’da bulunan Samsunspor, son antrenmanını Atina Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştiriyor. Basın toplantısında Reis, takım kaptanı Zeki Yavru ile birlikte yer aldı. “Yüzümüzdeki gülümseme geçen sezon harika bir sezon geçirdiğimiz için,” diyen Reis, takımın ruh haline dair değerlendirmelerde bulundu. “Bugünlerden zevk almaya çalışacağız. Korkmadan oynamak çok önemli olacak. En iyi performansı göstermek istiyoruz” dedi.

SAKATLIK SORUNLARIYLA YÜZLEŞİYORUZ

Reis, karşılaşmada kadroda yer almayacak oyuncular hakkında bilgi verirken sakatlık sorunlarından bahsetti. Carlo Holse ve Anthony Musaba’nın forma giyemeyeceğini belirten Reis, “Bu tür sakatlıklar futbolun içinde var. Bizim gücümüz takım olmamızdan geliyor. Minimum değişiklikle oyun felsefemizi sürdüreceğiz. Çok güzel bir performans göstermeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

AVRUPA SAHNESİNDE OLMAK GURUR VERİCİ

Samsunspor’un başına geçtiğinde ligde kalmayı hedeflediklerinin altını çizen Reis, şu anda Avrupa sahnesinde olmanın verdiği mutluluğu dile getirdi. “İlk imza attığımda böyle bir başarı beklemiyordum. Transfer yasağımız vardı, ligde kalmak önceliğimizdi. Ama harika bir takım ortaya çıktı,” diyen Reis, “Şimdi sadece burada olmak istemiyoruz, güzel bir sonuç da almak istiyoruz. Yoğun bir maç takvimine gireceğiz. Avrupa’da da çok iyi performans göstermek istiyoruz. Rakibi eleyemezsek Konferans Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz. Ama hedefimiz Avrupa Ligi’nde olmak,” şeklinde konuştu.

ZEKİ YAVRU: TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Takım kaptanı Zeki Yavru ise kulüp tarihinin önemli günlerinden birini yaşadıklarını ifade etti. “Hem kendi adıma hem de takım adına gurur verici bir an yaşıyoruz. Geçen sezon mutluluk ve gurur doluydu. Şimdi ise Avrupa sahnesinde yerimizi alacağız. Buraya camiamızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için geldik. İnşallah avantajlı skorla Samsun’a döneriz” dedi.

BİZ ASLA KOLAY LOKMA DEĞİLİZ

Rakiplerinin tecrübeli bir Avrupa ekibi olduğunu vurgulayan Zeki, “Panathinaikos çok güçlü, taraftarıyla etkili bir takım. Ancak biz de kolay lokma değiliz. Sahada bunu göstereceğiz. Belki bizi hafife alıyor olabilirler ama yarın onları hayal kırıklığına uğratmak istiyoruz,” dedi. Yaklaşık 10 yıl sonra Avrupa’da sahada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Zeki, “Tüm takım bu bilince sahip. Önceliğimiz camiamızı mutlu etmek ama ülke puanına da katkı sağlamak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Herkes bizi çok sıcak karşıladı, teşekkür ediyoruz. İnşallah biz de misafirperverliğimizi Türkiye’de göstereceğiz,” diyerek komşu ülkede dostça bir mücadele gerçekleşmesi arzusunu dile getirdi. “Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmaz. Turu geçmek için çok mücadele edeceğiz. Avrupa’da elde edeceğimiz başarı hem kulübümüz hem de ülkemiz için değerli olacak,” diye ekledi.