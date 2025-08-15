Samsunspor, Toni Borevkovic İle Anlaşma Sağladı

TRANSFERDE YENİ İMZA

Samsunspor, geçtiğimiz gün Hırvat stoper Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer dönemini hareketli geçiren Samsunspor, defans hattında da önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı takım, bugün orta saha oyuncusu Afonso Sousa ve kaleci Albert Posiadala’nın ardından Borevkovic ile de anlaşma sağladığını duyurdu. İmza törenine katılan Başkan Yüksel Yıldırım, Borevkovic’in sözleşmesini imzalamasıyla ilgili destek verdi.

BOREVKOVIC’İN TRANSFERİ HAZIR

Kulüpten yapılan duyuruda, “Kulübümüz, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla birlikte büyük zaferlere” açıklaması yapıldı. 1,93 boyundaki Borevkovic, profesyonel futbol kariyeri boyunca 278 maça çıktı ve bu mücadelelerde 3 gol attı. Ayrıca, stoper oyuncusu toplamda 72 sarı ve 8 kırmızı kart gördü.

Kırmızı-beyazlıların, bugün son transfer olarak Galatasaraylı orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile de anlaşma sağlayacağı ifade ediliyor. Samsunspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.