Samsunspor, Toni Borevkovic İle Anlaştı

TRANSFER AÇIKLAMASI

Samsunspor, Hırvat defansif oyuncu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Yeni sezonda Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Samsunspor’un transfer çalışmaları, teknik ekibin raporu doğrultusunda devam ediyor.

BOROVKOVIC’İN KARİYERİ

Son olarak Liga Portugal ekiplerinden Vitoria SC’de forma giyen 28 yaşındaki Borevkovic, 1,93 boyu ile dikkat çekiyor. 2024-2025 sezonunda toplamda 43 maçta sahaya çıkan oyuncu, bu süreçte 1 gol katkısında bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Kulübümüz, Hırvatistanlı oyuncu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla birlikte büyük zaferlere” şeklinde ifadeler yer aldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı, Sürüyor

Ermenek'te orman yangını sürerken, yangına havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Enerji düşürme çalışmaları da devam ediyor.
Özgür Özel, İnan’a Yapılanları Kınadı

CHP lideri Özgür Özel, partideki 38 cesur kadın belediye başkanını övgüyle andı.

