Samsunspor Transfer Çalışmalarını Sürdürüyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, kadroda belirlenen eksik bölgeler için çalışmaların tamamlandığını ve 7 Temmuz’da başlayacak kampa transferleri yetiştirmek istediklerini belirtti. Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek takımlardan biri olan Samsunspor’da bu dönem transfer ve kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor. 3 Temmuz Perşembe günü toplanacak olan kırmızı-beyazlı takımda Marc Bola, Nanu Gomes, Ait Bennasser, Flavien Tait ve Kingsley Schindler ile yollar ayrıldı. Bilen, ayrılan oyuncuların yerinin doldurulacağını ve transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KAMPA OYUNCU KAZANDIRMAK HEDEFİ

Takıma katılacak oyuncuların kampa yetişmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, “Sezon öncesinde çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. 3 Temmuz’da takımımız toplanacak ve 7 Temmuz’da Kayseri kampına gideceğiz. Kamp öncesinde olabildiğince takımımıza katılacak oyuncuları kazandırmak ve kamp kadrosunu oluşturabilmeyi hedefliyoruz. Bu konuda başkanımız, futbol direktörümüz, hocamız ve scout ekibimiz yıl boyunca yoğun bir çalışma içerisindeydiler. Şimdi bunun finalini yapıyorlar. Bugüne kadar 2 transfer açıkladık. Kamuoyunda transfer konusunda bir sürü isim dolaşıyor; çoğu asparagas haberlerden oluşuyor. Bu durum hem camiamıza hem de yönetim tarzımıza uygun olmayan davranışlar. Resmi açıklamalarımız dışındaki haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum. Hedefimiz; iyi bir kamp dönemi geçirip, 4 Ağustos’taki kura çekimini bekleyerek UEFA Avrupa Ligi play-off’unda rakibimizi belirlemek ve hazırlıklarımızı o yönde yoğunlaştırmak” diye ifade etti.

MEVKİ İHTİYAÇLARI VE TRANSFERLER

İlk etapta eksik mevkileri doldurmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Veysel Bilen, “Takımdan ayrılan oyuncularımız var. 6 numara pozisyonundaki Ait Bennasser gitti. Onun yerinin doldurulması gerekiyor. Kenar oyuncusu ihtiyacını da Başkanımız Yüksel Yıldırım ifade etti. Kanat oyuncusuna ihtiyacımız var, bu yoğun maç temposuna göre. Zaten stoper ve sol bekimizi aldık. Ayrıca kaleci pozisyonuna da muhtemelen ihtiyaç duyuyoruz. Eğer iyi bir golcü bulursak, bu fırsat olabilir. Hocamız, kadro yapısı açısından mevcut oyuncularla devam edecek ancak gidenlerin yerleri mutlaka doldurulacak” şeklinde konuştu.

YABANCI KURALINA DİKKAT

Bu yıl uygulanacak 12+2 yabancı kuralı ve kaleci transferinin yerli mi yoksa yabancı mı olacağına dair soruya Bilen, “İki alternatif de değerlendiriliyor. Onu daha ziyade diğer transferlerin durumu belirleyecek. Yerli ya da yabancı kaleci olması pozisyonu diğer transferlerin durumuna göre netlik kazanacak” şeklinde cevap verdi. Karadeniz ekibi, sezon içerisinde iç transferde sözleşmeleri biten Zeki Yavru, Soner Gönül, Soner Aydoğdu ve Celil Yüksel ile sözleşme yenilemişti. Kırmızı-beyazlılar dış transferde şu ana kadar sol bek Logi Tomasson ve stoper Enea Mihaj’ı kadrosuna kattı.