Samsunspor, Transfer Çalışmalarını Sürdürüyor

TRANSFERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, kadroda belirlenen eksik bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor ve 7 Temmuz’da başlayacak kampa transferleri yetiştirmek istediklerini belirtiyor. Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek olan Samsunspor, transfer ve kadro yapılanması çalışmalarına hız veriyor. 3 Temmuz Perşembe günü bir araya gelecek kırmızı-beyazlılar, Marc Bola, Nanu Gomes, Ait Bennasser, Flavien Tait ve Kingsley Schindler ile yollarını ayırdı.

AYRILAN OYUNCULARIN YERİ DOLDURULACAK

İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Başkanvekili Veysel Bilen, ayrılan oyuncuların yerinin doldurulacağının altını çiziyor ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. Bilen, “Transferleri kamp öncesinde takıma kazandırmak istiyoruz” diyerek, kampa katılacak oyuncuları zamanında olimpiyat ekibine dahil etme çabası içinde olduklarını ifade ediyor. Bilen ayrıca, “Sezon öncesinde çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor. 3 Temmuz’da takımımız toplanacak ve 7 Temmuz’da Kayseri kampına gideceğiz. Kamp öncesinde olabildiğince takımımıza katılacak oyuncuları kazandırmak ve kamp kadrosunu oluşturabilmeyi hedefliyoruz.” diyor.

MEVKİ İHTİYAÇLARI VE TRANSFER STRATEJİLERİ

İlk etapta eksik mevkileri doldurmak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan yönetici Bilen, “Takımdan ayrılan oyuncularımız var. 6 numara pozisyonundan Ait Bennasser gitti. Mutlaka onun yerinin doldurulması gerekiyor.” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, kanat oyuncusu ve kaleci transferine de ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Bilen, “Zaten stoper ve sol bekimizi aldık. Muhtemelen yine ihtiyacımız olarak belirlediğimiz bölgelerden bir tanesi de kaleci pozisyonu.” ifadesinde bulunuyor.

KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN YERLİ VE YABANCI ALTERNATİFLER

Bu yıl uygulanacak 12+2 yabancı kuralı ve kaleci transferinin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı yönündeki soruya da Bilen, “İki alternatif de değerlendiriliyor. Onu daha ziyade diğer transferlerin durumu belirleyecek.” yanıtını veriyor. Karadeniz ekibi, iç transferde sözleşmeleri sona eren Zeki Yavru, Soner Gönül, Soner Aydoğdu ve Celil Yüksel ile sözleşme yenilemişken, dış transferde de sol bek Logi Tomasson ve stoper Enea Mihaj’ı kadrosuna kattı.