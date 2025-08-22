Samsunspor, Turu Geçmek İçin Mücadele Edecek

BAŞKAN VEKİLİNDEN AÇIKLAMALAR

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Fakat bireysel hatalardan kaynaklanan ve bize yakışmayan 2 gol yedik. Samsun’da muhteşem taraftarımızın önünde turu geçmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz” diyor. Veysel Bilen, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos ile oynanan 2-1 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Play-Off turunun ikinci maçı ise 28 Ağustos Perşembe günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

TAKIMIN GELECEK HEDEFİ

Veysel Bilen, 33 bin taraftarın önünde rakiplerini saf dışı bırakma hedefinde olduklarını belirtti. “Rakibimiz bu kupalarda sıkça boy göstermiş, tecrübe olarak bizden kat kat üstün bir takım. Buna rağmen kaptanımızın da basın toplantısında söylediği gibi pes etmedik. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Fakat bireysel hatalardan kaynaklanan ve bize yakışmayan 2 gol yedik. Samsun’da muhteşem taraftarımızın önünde turu geçmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.

TARAFTAR DESTEĞİNE VURGU

Bilen, taraftar desteği ile tur geçmeyi umduklarını da vurguladı. “Panathinaikos maçının ilk ayağı geride kaldı. Maça çıkmadan önce de söylediğimiz gibi, taşıdığımız armanın sorumluluğunu ve ağırlığını hissederek hem teknik ekibimiz hem de oyuncu kardeşlerimiz çok iyi hazırlandı. Moral ve motivasyonumuz yüksekti, mental olarak da maçı kaldırabilecek güçteydik. Maça biraz tutuk başladık ancak oyunun devamında dengeyi kurduk, ardından da oyunun hakimiyetini ele geçirip öne geçtik” diyerek devam etti. Veysel Bilen, taraftarlardan Perşembe günü 19 Mayıs Stadı’nı mutlaka doldurmalarını ve 90 dakika boyunca takımın yanında olup destek vermelerini istedi. “İnşallah bu play-off turunu geçerek, tarihimizde ilk kez UEFA Kupası’na katılmayı hak edeceğiz. Perşembe gecesi hep birlikte bu mutluluğu yaşamayı diliyorum” şeklinde konuştu.