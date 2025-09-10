Samsunspor Üç Maçta Puan Almayı Hedefliyor

3 LİG MAÇINDAN ALINACAK PUANLARIN ÖNEMİ

Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, kendi sahalarında oynayacakları üç lig maçında alacakları puanların sezonun geri kalanını doğrudan etkileyeceğini dile getirdi. Süper Lig’de namağlup yoluna devam eden kırmızı-beyazlıların Alman çalıştırıcısı, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Reis, “Her maç bizim için çok çok önemli, çok değerli. Her maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız üç maç var. Kolay görünebilir ama kesinlikle kolay karşılaşmalar olmayacak. Antalyaspor güçlü bir rakip.” dedi.

TANGUY COULIBALY HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Transfer edilen Tanguy Coulibaly ile ilgili de görüşlerini paylaşan Reis, Emre Kılınç’ın eli kırık olduğu için operasyon geçirmek zorunda kaldığını ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Reis, “Minimum 3 karşılaşma bizimle birlikte olamayacak. Sonrasında nasıl hissedeceğine bakacağız.” dedi. Coulibaly’nin milli ara döneminde antrenmanlara katıldığını ifade eden Reis, “Çok hızlı bir oyuncu. Top sürmede etkili. Takımda böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için mutluyuz.” diye ekledi.

ANTALYASPOR VE DİĞER MAÇLAR

Üst üste oynanacak Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarıyla ilgili Reis, “Planımız, geçen sezonun başlangıcındaki performanstan daha iyi olmak. Geçen sene mağlubiyetle başlamıştık, bu sene ise ilk üç maçtan iki galibiyet ve bir beraberlik aldık.” şeklinde konuştu. Her maçta elde edilecek puanların ligin geri kalanını etkileyeceğini belirten Reis, “Bu üç maç bizim için çok iyi bir fırsat. Eğer gerekli puanları toplayabilirsek ligin geri kalan kısmında fayda sağlayacaktır.” dedi.

Reis, geçen sezon elde ettikleri başarıyı tekrar etmek istediklerini de vurguladı. “Beklentilerin arttığını biliyoruz. Aynı performansı bu sene de göstermek için özgüvenli oynamamız, çok fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyor. Maç maç gitmek çok önemli.” diyerek, her maçta %100 performans vermeleri gerektiğini ifade etti. Başarılı bir sezon geçirirlerse istediklerine ulaşabileceklerine inandığını söylerken, bu dönemde sakatlık yaşamamanın da önemini vurguladı.