Samsunspor, Üçüncülük Şansını Kaybediyor

SAMSUNSPOR PERFORMANSI TEHLİKEYİ ARTIYOR

Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda mücadele eden Samsunspor, son 7 maçta sadece 1 galibiyet alarak üçüncülük şansını zor durumda bırakıyor. Bu sezon 22 hafta boyunca ligde ilk üç içerisinde kalan Samsunspor, son dönemlerdeki kötü performansıyla avantajını kaybetti. Ligin üçüncülüğünü elde edecek takım için sezon başlangıcı ve Avrupa kupalarında tur avantajı oldukça önemli bir konudur. İlk devrede 18 maçta 36 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, maç başına 2 puan ortalaması gösterdi. Ancak ligin ikinci devresinde, 12 maçta maç başına 1,25 puan ortalamasıyla alt sıralarda bulunan Eyüpspor, Beşiktaş ve Başakşehir gibi takımların kendisine yaklaşmasına neden oldu.

SON 7 MAÇTAKİ KAYIPLAR

Samsunspor, lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 7 maçta yalnızca Adana Demirspor’a karşı kendi sahasında galip geldi. Bu süreçte 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar; Çaykur Rizespor, Göztepe, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarından puan çıkaramadı. Bu 7 karşılaşmada rakip fileleri toplamda 13 kez sarsan Samsunspor, kalesinde ise 18 gol gördü.

ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN RİSKLİ SÜREÇ

Kaybedilen puanlar nedeniyle üçüncülük şansını zor durumda bırakan Samsunspor, 32. hafta sonunda 22 haftadır bulunduğu ilk 3 sıradan uzaklaşma tehlikesi yaşıyor. Şu an 51 puana sahip olan Samsunspor, 50 puanı bulunan Eyüpspor, 48 puanı olan Beşiktaş ve 45 puana sahip Başakşehir takımlarının önünde duruyor. Bu hafta, Beşiktaş veya Eyüpspor’un kazanması halinde Samsunspor üçüncülüğünü kaybedebilir. Beşiktaş ve Başakşehir’den 1 maç fazlası bulunan Samsunspor, geriye kalan 6 maçta sırasıyla Alanya (D), Bodrum FK (D), Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.