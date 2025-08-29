Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde Eşleşti

SAMSUNSPOR’UN EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde önemli rakiplerle karşılaşacak. 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirildi. Türkiye’yi bu sezon temsil eden tek kulüp olan Samsunspor, güçlü takımlarla mücadele imkânı bulacak.

EŞLEŞTİĞİ TAKIMLAR

Kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti. Samsunspor, Dinamo Kiev, AEK ve Hamrun Spartans ile kendi sahasında, Legia Varşova, Mainz ve Breidablik ile de deplasmanda karşılaşacak.

Bu zorlu grup, Samsunspor’un Avrupa’daki performansını belirleyecek olan önemli bir aşama olarak öne çıkıyor.