Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde Eşleşti

SAMSUNSPOR’UN EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde önemli rakiplerle karşılaşacak. 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirildi. Türkiye’yi bu sezon temsil eden tek kulüp olan Samsunspor, güçlü takımlarla mücadele imkânı bulacak.

EŞLEŞTİĞİ TAKIMLAR

Kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti. Samsunspor, Dinamo Kiev, AEK ve Hamrun Spartans ile kendi sahasında, Legia Varşova, Mainz ve Breidablik ile de deplasmanda karşılaşacak.

Bu zorlu grup, Samsunspor’un Avrupa’daki performansını belirleyecek olan önemli bir aşama olarak öne çıkıyor.

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

