Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek

ÇEKİLEN KURADAN MEMNUNİYET

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “Çekilen kuradan memnunum. Karşımıza gelen rakiplerden daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ama biliyoruz ki sahada o gün galibiyeti kim daha çok istiyorsa maçı o takım alır” ifadesini kullandı. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki rakiplerini öğrenmiş oldu. Geçtiğimiz Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos’a 2-1 ve 0-0’lık skorlarla elenen kırmızı-beyazlı takım, Konferans Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek. 2025-2026 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’yi Avrupa kupaları gruplarında temsil edecek ekip, Dinamo Kiev, Legia Varşova, FSV Mainz 05, AEK Atina, Breidablik ve Hamrun Spartans ile karşılaşacak.

ÜLKEYİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Kura çekiminin ardından DHA’ya özel açıklamalarda bulunan Bilen, “Ekibimize, takımımıza güveniyoruz. Şehrimizle, camiamızla, teknik ekibimizle ve oyuncu kadromuzla ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kapasiteye sahibiz. Konferans Ligi’nde ülkemize puanlar kazandıracağımıza inanıyoruz. Seyir zevki yüksek maçlar oynayarak alacağımız puanlarla adımızı Avrupa’da duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Bilen, Konferans Ligi’nde ulaşabilecekleri en üst seviyeye kadar mücadele etmek istediklerini vurguladı ve şunları ekledi: “Dolayısıyla Konferans Ligi’nde yer almak Samsunspor adına başarısızlık gibi gösterilmeye çalışılsa da, bana göre burada olmak ve şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray’ın yanında Türkiye’yi temsil eden üçüncü takım olmak bize ayrı bir gurur yaşatıyor.”

TRANSFER FIRSATLARINA AÇIĞIZ

Transfer süreci ile ilgili bilgiler veren Veysel Bilen, “Santrafor mevkisi için şu an bir gelişme yok ama elimize bir fırsat çıkarsa hayır demeyiz. Santrafor mevkiisi hemen alalım diyerek transferi bitebilecek bir mevkii değil. Transferde en zor mevkilerden biridir. Avrupa’da transfer dönemi 2 Eylül’de bittikten, bizim 10 günümüz daha kalıyor. O 10 günde belki bir santrafor transfer fırsatı çıkabilir” dedi.