Samsunspor’un Avrupa Hedefi Devam Ediyor

EUROPA KUPALARINA KATILMA HEDEFİ

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini ifade etti. Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir bayramlaşma programı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikte, Samsunsporlu yöneticiler, şehrin önde gelen isimleri ve protokol üyeleri taraftarlarla bir araya geldi.

DESTEK TALEBİ VE BAYRAM MESAJI

Veysel Bilen, geleneksel bayramlaşma programında Avrupa kupalarına katılma yarışıyla ilgili bilgiler verdi. Bilen, “Avrupa kupalarına katılma hedefimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Kalan maçlarda taraftarlardan destek isteyen Bilen, “Yoğun iş temposu nedeniyle burada olamayan başkanımız Yüksel Yıldırım da camiamızın bayramını kutlayarak esenlik, mutluluk ve sıhhat diledi. Samsunspor camiası olarak sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Samsunspor, bu sene taraftarlarından aldığı güçle, başkanımızın maddi ve manevi destekleri ile Avrupa yolunda başarıyla mücadelesine devam etmektedir. İnanıyoruz ki önümüzdeki her günü çok iyi değerlendirerek, yıl sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuda bugüne kadar bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

PROGRAMIN KATILIMCILARI

Törenin sonunda toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi. Programa, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Suat Çakır ve Soner Soykan ile taraftarlar katıldı.