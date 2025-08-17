Haberler

Samsunspor’un Forması Provokasyon Yarattı

PANATHINAIKOS’TAN UEFA’YA BAŞVURU PLANI

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor’un rakibi olan Panathinaikos, kırmızı-beyazlı ekibin Atatürk temalı forması nedeniyle UEFA’ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Samsunspor, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına ithafen “Yol gösteren bir çift göz” sloganıyla özel bir forma tasarladı. Bu forma, üzerinde Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı bir tasarıma sahip. Yunanistan’da Panathinaikos karşısında bu formayı giymek isteyen Samsunspor’un bu hamlesi, Atina’da tartışmalara neden oldu.

PANATHINAIKOS’UN TEPKİSİ

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Panathinaikos yönetimi, Samsunspor’un söz konusu formasıyla sahaya çıkmasının “provokatif” olduğunu iddia ediyor. Yunan ekibinin, Samsunspor’un bu formayla maça çıkmaması için UEFA’ya resmi başvuru yapmayı düşündüğü öne sürüldü. UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı Yunanistan’da oynanacak. Samsunspor’un Atatürk temalı formayı burada giymek istemesi, Panathinaikos tarafında büyük bir yankı uyandırdı. UEFA’nın bu meseleye ilişkin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Alaçatı Spor, U14 ve U16 İle Katılıyor

Alaçatıspor, U14 ve U16 takımlarıyla basketbol liglerine katılarak genç sporcuların hem spor yapmalarını hem de disiplin ile dayanışmayı öğrenmelerini sağlamayı hedefliyor.
Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'de Gelibolu'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Eceabat ilçesini de tehdit etti. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edildi ve hava destekli söndürme çalışmaları sürdürüyor.

