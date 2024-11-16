Samsunspor’un Gol Yükü Yabancılarda!

YABANCI OYUNCULAR SKOR YÜKÜNÜ ÜSTLENİYOR

Trendyol Süper Lig’de 12. haftayı geride bırakan Samsunspor, yabancı futbolcuların dikkate değer katkılarıyla iyi bir performans sergiliyor. Kırmızı-beyazlılar, 12 maçta rakip fileleri toplamda 24 kez sarsarak dikkat çekiyor. Gol atan futbolcuların 10 farklı isim olması da ev sahibi takımın hücum zenginliğini gösteriyor. Bu gollerin 9’unu yabancı futbolcular atarken, sadece 1 yerli oyuncu gol sevinci yaşayabiliyor.

GOL DAĞILIMI VE YERLİ FUTBOLCULAR

Samsunspor’un bu sezon kaydettiği 24 golün önemli bir kısmı, 5’er gol atan Carlo Holse ve Oliver Ntcham tarafından geldi. Diğer gol katkısında ise Marius Muandilmadji 3 gol atarken, Arbnor Muja ve Nany Dimata 2’şer gol kaydediyor. Kingsley Schindler, Flavien Tait, Ait Bennasser ve Rick van Drongelen ise 1’er golle katkı veriyor. Gol atan tek yerli futbolcu tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, 33 yaşında bu sezon 3 kez rakip fileleri bulmayı başarıyor.

SAMSUNSPOR’UN LİGDEKİ DURUMU

Milli arada çalışmalara devam eden Samsunspor, 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak hanesine 25 puan ekledi. Bu performansla ligde 3. sıraya yerleşti. Ayrıca, 24 gol atan Samsunspor, kalesinde ise 13 gol görerek savunma hattında da dikkat edilmesi gereken bir denge kuruyor.