Samsunspor’un Hatalarımızdan Ders Çıkarmalıyız

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos’a konuk olan Samsunspor, karşılaşmadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Teknik direktör Thomas Reis, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu. Atina Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Reis, maçın ilginç ve heyecan dolu geçtiğini belirtti.

İLK YARIDA HEYECAN

Reis, oyuncularının ilk yarıda biraz heyecanlı davrandığını ifade etti. “Sonuç olarak uzun bir aradan sonra Avrupa’da boy gösterdik, o yüzden bu heyecanı anlayışla karşılıyorum.” diyen Reis, ikinci yarıya daha iyi başladıklarını ve korner sonrasında bir gol bulduklarını dile getirdi. “Daha sonrasında topun bizde kaldığı sürede özgüvenli oynamaya devam ettik. Ama sonrası kolay olmadı. Korner sonrası 2 gol yedik.” açıklamalarında bulunan Reis, durumlarını değerlendirirken, “Sonuç bizim adımıza ‘en iyi sonuç oldu’ diyemem.” şeklinde konuştu.

İKİNCİ MAÇTA DAHA İYİ OLACAĞIZ

Reis, ikinci yarıdaki mücadelelerini sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Evimizde oynayacağımız karşılaşma olacak ve biz geri dönmeye çalışacağız. Kazanacağımız bir sonuç almaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Panathinaikos’un maçın favorisiydiğine dikkat çekti. “Bana göre bu maçın favorisi Panathinaikos’tu çünkü Avrupa’da daha çok tecrübeleri var.” diyen Reis, “İkinci maçta en iyisini yapacağız, bu skoru değiştirmeye yönelik çabalarımız olacak.” şeklinde sözlerine devam etti. Taraftar desteklerinin önemine vurgu yaparak, “Skoru geri çevirmek için bir şansımız var halen.” ifadesini kullandı ve bu yüzden taraftarların destek vermesinin gerekli olduğunu belirtti. Reis, son olarak, “Sonuç olarak ikinci maç her şeye açık bir maç olacak.” dedi.