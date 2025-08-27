Samsunspor’un Hedefi Avrupa Ligi’nde İlerlemek

AVRUPA LİGİ HEDEFİ

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, yarın saat 20.00’de Yunan ekibi Panathinaikos ile yapacakları karşılaşmanın önemine değindi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında, ilk mücadelesinde 2-1 mağlup oldukları rakiplerini yenip, grup aşamasına geçmeyi hedefliyorlar. Basın toplantısında Thomas Reis, “Yarınki maç çok özel bir karşılaşma olacak. Bizim için çok iyi bir fırsat. Takım olarak en iyi performansımızı Atina’da göstermedik. Hedefimiz kesinlikle onları yenmek ve elemek” dedi.

DEFANS STRATEJİSİ

Atina’daki maçtan sonra daha dikkatli olmaları gerektiğine işaret eden Reis, “Defansif anlamda çok iyi bir takım. Fırsat yakaladığınızda onları sonuçlandırmak gerekiyor. Umarım yarın çok iyi performans gösterip, istediğimiz sonucu alırız” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Gelecek anlamında çok fazla hayal kurmayı seven bir insan değilim. Ancak Avrupa’da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır” diyerek takımdaki motivasyonu arttırmayı hedefledi.

TRANSFER GELİŞMELERİ

Arnavut futbolcu Arbnor Muja’nın takımdan ayrıldığını ifade eden Reis, “Muja, aramızdan ayrıldı. Kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Geçen sene attığı son gol sayesinde biz burada Panathinaikos’a karşı oynuyoruz” dedi. Holse ve Musaba’nın durumu hakkında da bilgi veren Reis, “Son antrenmandan sonra karar vereceğiz ama durumu gayet iyi. Oynayabilecek durumda” diye ekledi.

YOĞUN MAÇ TAKVİMİ

Samsunspor’un önündeki yoğun maç takvimine dikkat çeken Reis, “Eylül ve ekim aylarında yoğun dönemlerden geçeceğiz. 3 günde bir maç oynayacağız. Takımımın buna hazır olduğunu düşünüyorum. Umarım yarın güzel bir sonuçla başlarız” şeklinde konuşarak, takımın fiziksel durumuna güvendiğini belirtti.