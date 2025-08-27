Samsunspor’un Hedefi Rakibi Elemek

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, yarınki karşılaşmanın kesinlikle özel bir durum olacağını ifade etti. Rakiplerini eleme hedefinde olduklarını belirten Reis, “Yarınki karşılaşma kesinlikle çok özel bir karşılaşma olacak. Kesinlikle hedefimiz rakibimizi elemek” dedi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçı öncesi, Samsunspor son antrenmanını 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Reis, futbolcu Olivier Ntcham ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

HEDEF PANATHINAIKOS’U ELEMEK

Samsunspor’un hedefinin Panathinaikos’u elemek olduğunu vurgulayan Reis, deplasmanda takımın en iyi performansını gösteremediğini belirtti. “Defans anlamında çok iyi bir takım. Fırsat bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor. İnşallah yarında o fırsatı bulup değerlendirebiliriz. Yarınki karşılaşmada çok iyi performans gösterip gruplarda devam ederiz. Aslında hedefimiz bu yönde.” dedi.

İKİ FARKLI GALİBİYET İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Yarınki maçta iki farklı galibiyet almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Reis, “Gelecek anlamında çok fazla hayal kurmayı seven bir insan değilim. Yapım gereği maç maç gitmeyi tercih etmekteyim. Şimdi Avrupa’da oynamamız gereken bir karşılaşma var. Samsunspor için Avrupa’da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu maç bizim için çok çok önemli. Trabzonspor maçı da var. Atina’da kaybettik ama burada iki farklı galibiyet almamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.

MUJA TAKIMDAN AYRILDI

Muja’nın takımdan ayrıldığını açıklayan Reis, “Kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Geçen sene attığı son gol sayesinde biz burada Panathinaikos’a karşı oynuyoruz.” dedi. Holse ve Musaba’nın durumuyla ilgili de bilgi veren Reis, “Son antrenmandan sonra karar vereceğiz ama durumu gayet iyi. Takım olarak iyi olduğumuzu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

NTCHAM’DAN GALİBİYET MESAJI

Samsunsporlu futbolcu Oliver Ntcham, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “İlk maçta Holse’nin yokluğu bizi etkilemiş de olabilir, etkilememiş de olabilir.” diyen Ntcham, takım halinde güzel bir performans gösterip kazanmak istediklerini belirtti. “Burada olmak bizim için çok büyük bir zevk. Yarınki karşılaşma büyük bir karşılaşma olacak.” diyerek, kulüp ve taraftar için başarıya inandığını ifade etti.