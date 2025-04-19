Samsunspor’un Hedefi Üçüncü Sırayı Korumak

HEDİF ÜÇÜNCÜ SIRAYI KORUMAK

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımlarının ana hedefinin ligdeki üçüncü sırayı korumak olduğunu belirtti. Trendyol Süper Lig’de 32. haftaya üçüncü sırada giren Samsunspor, pazartesi günü Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesinde Nuri Asan Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenledi. Son zamanlardaki kötü sonuçları değerlendiren Reis, “Hedefimiz bu saatten sonra son 6 maç için kesinlikle işleri yoluna koymak. Önceden göstermiş olduğumuz performansı tekrardan kalan 6 maçta göstermek.” diyerek takımın hedefini vurguladı.

ŞANSLARIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Üçüncülük mücadelesi hakkında sorulan bir soruya Reis, “Şimdi tamamen bir sonraki karşılaşmaya odaklanmış durumdayız. Evet son maçlarda istemediğimiz sonuçları aldık. Ligin geri kalan kısmında ise kesinlikle çok daha iyi bir performans göstermek istiyoruz.” dedi. Alanyaspor ve Bodrum FK maçlarının zorluk derecesine de dikkat çeken teknik adam, “Bu karşılaşmalar kesinlikle zor olacaktır. Çünkü küme düşme hattında ya da hattına yakın olmaları nedeniyle zorlu geçecektir.” şeklinde yorumda bulundu.

SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR

Gelecek sezon Samsunspor ile devam edip etmeyeceğiyle ilgili Thomas Reis, “Sözleşmemi zaten biliyorsunuz, 1+1 şeklinde bir sözleşmem var. Sözleşmem devam ediyor. Burada olduğum için öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.” dedi. Reis, takımın üçüncü sırada bitirmeye odaklandığını ve ligi iyi bir yerde tamamlamak için geçerli bir motivasyonları olduğunu ifade etti.

SAĞLIK DURUMU GÜNCELLEDİ

Basın toplantısının sonunda sakatlık durumuyla ilgili olarak Reis, “Marc Bola takıma katıldı, Bennasser ve Celil Yüksel ise bireysel çalışmalara devam ediyor.” diyerek oyuncuların sağlık durumları hakkında bilgi verdi.