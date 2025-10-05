Samsunspor’un Teknik Direktörü Reis Açıklamalarda Bulundu

BERABERLİĞİN SEBEBİ POZİSYONLAR

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, “Yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı, 3 puan alabilirdik ama bir puan aldık. Bir puan için mutluyuz.” ifadesini kullandı. Reis, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe karşısındaki oyunundan memnun olduğunu belirtti.

PERFORMANS GÜÇLÜYDÜ

Takımının mücadeleci bir futbol sergilediğine dikkat çeken Reis, “Bugün çok iyi performans gösteren bir takım halindeydik. Zor bir haftayı geride bıraktık. Bir haftada iki deplasman oynadık. Biri Gaziantep FK, diğeri Legia Varşova.” açıklamasını yaptı. İlk 15 dakikada yorgunluk hissedildiğini kabul eden Reis, daha sonra daha agresif bir oyun ortaya koyduklarını vurguladı.

İPTAL EDİLEN GOLÜN DURUMU

Ofsayt nedeniyle iptal edilen golün, ofsayt olmadığını dile getiren Reis, “Attığımız golde ofsayt olmadığı düşüncesindeyim. Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün bizimle ilgili sarf ettiği sözler güzel. Üçüncü bölgedeki tercihlerimizi biraz daha akıllıca yapsaydık 3 puanı alan taraf biz olacaktık.” dedi. Reis, eksikliklerinin üzerine antrenmanlarda yoğunlaşacaklarını belirtti ve milli aradan sonra sakatlıktan dönecek oyuncularından bahsetti.

HAKEM KARARLARI ÜZERİNE YORUMLAR

Hakem kararlarına da değinen Reis, “İkinci yarıdaki pozisyon bence penaltı değildi. Hakemin kararı doğru. İlk pozisyona açıkçası şaşırdım. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.” şeklinde konuştu. Geçen hafta hakem hataları yaşandığını hatırlatan Reis, Ndiaye’nin yapmadığı bir faul nedeniyle kart görüp oyundan atıldığını ifade etti. İlk pozisyonun gol olduğunu, ikincisinin ise penaltı olmadığını sözlerine ekledi.