Samsunspor’un Yeni Transferi Kontrol Edildi

YENİ TRANSFER LOGI TOMASSON’UN SAĞLIK KONTROLÜ TAMAMLANDI

Samsunspor’un yeni transferi Logi Tomasson, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolü süreci, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz hastalıkları bölümlerinde detaylı muayeneler ile başladı.

ŞAHSİ DEĞERLERİ DE INCELEME ALTINDA

Tomasson’un sağlık taraması, kan değerlerinin incelenmesi ile devam etti. Muayeneler arasında ekokardiyografi, efor testi, solunum fonksiyon testi ve radyolojik incelemeler yer aldı. Bu kapsamlı çalışmalar, oyuncunun sağlık durumunu net bir şekilde tespit etmeyi amaçladı.