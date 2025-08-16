Samsunspor, Yabancı Oyuncu Sayısını Artırdı

TRANSFER YASAĞI SONA ERDİ

Transfer yasağının sona ermesiyle birlikte Samsunspor, dış transferde imza attığı 10 futbolcunun tamamını yabancı oyunculardan seçti. Böylelikle kırmızı-beyazlıların yabancı oyuncu sayısı 16’ya ulaştı. FIFA’nın iki dönemlik transfer yasağı bu yaz itibarıyla kalktığı için Samsunspor, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, dış transferde Albert Posiadala, Antony Musaba, Antoine Makoumbou, Ebrima Ceesay, Efosu Omorowa, Leroy Atoen, Joe Mendes, Logi Tomasson, Toni Borevkovic ve Afonso Sousa ile sözleşme imzaladı. Bu transferler arasında Omorowa kiralık olarak gönderilirken, Ceesay ve Atoen akademi kadrosuna dahil edildi.

YABANCI KONTENJANININ DOLMASI

Süper Lig’de bu sezon uygulanacak 12+2 yabancı kuralı çerçevesinde Samsunspor’un yabancı oyuncu kotası doldu. Mevcut kadroda yer alan Arbnor Muja, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Lubo Satka, Marius Mouandilmadji, Nany Dimata ve Rick van Drongelen’le birlikte yeni transferlerin eklenmesiyle toplam yabancı oyuncu sayısı 16’ya çıkmış oldu. Ayrıca kırmızı-beyazlı ekip, iç transferde Zeki Yavru, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Rick van Drongelen, Okan Kocuk, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç ve Celil Yüksel’in sözleşmelerini de uzattı.

KADRO DEĞERİ YÜKSELİYOR

Yeni transferlerle güçlenen Samsunspor’un kadro değeri de hızla artıyor. Holse, Dimata, Marius ve Drongelen gibi önemli isimlere Sousa, Borevkovic, Makoumbou ve Mendes’in katılmasıyla birlikte kırmızı-beyazlıların güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euroya ulaştı. Bu rakam, Samsunspor’u Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in ardından ligin en değerli 6. kadrosu haline getiriyor. Bu durum, yabancı kontenjanının dolmasından sonra Samsunspor’un, gelecekte yerli oyunculara yöneleceği sinyallerini veriyor.