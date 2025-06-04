Samsunspor Yeni Hedeflerle Yola Çıkıyor

SAMSUNSPOR’UN YENİ HEDEFİ: ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA

Trendyol Süper Lig’de sezonu 3. sırada tamamlayan Samsunspor, iddialı hedefler belirliyor. Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni dönemdeki amaçlarının lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında sürekli yer almak olduğunu belirtti. 3. sıradan Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Samsunspor’da, Bilen basın ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. İki dönem süren transfer yasağı ve kısıtlı bütçe ile büyük bir başarıya imza attıklarını dile getiren Bilen, “Sezona başlarken hedefimiz ligde kalmaktı ama sonrasında inanç, sabır ve kenetlenmeyle Avrupa hedefi koyduk. Şimdi yeni hedefimiz Türkiye’de şampiyon olmak ve her yıl Avrupa’da ülkemizi temsil etmek” ifadelerini kullandı.

GELİŞİM: GENÇ YETENEKLER VE ALTYAPI

Samsunspor’un genç yeteneklere önemini de vurgulayan Bilen, “Gelecekte A takımın temeli Mustafa Erkanat Akademisi’nden çıkan oyuncular oluşturacak. Avrupa standartlarında bir altyapı tesisimiz var. Fransa’nın Toulouse kulübü ile iş birliğimiz sürüyor. Bu yıl 5-6 oyuncumuz Fransa’ya gönderilecek” şeklinde konuştu. Bu durum, kulübün gelecekte daha güçlü bir kadro oluşturmaya yönelik stratejisini ortaya koyuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI HEDEFİ

Veysel Bilen, sözlerine şöyle devam etti: “Bu başarı bir son değil, bir başlangıç. Başkanımızın liderliğinde Samsunspor’u sürdürülebilir başarıya taşıyacağız. ‘Biz bize yeteriz’ diyerek başladığımız yolda daha büyük başarılara hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz.” Bu yaklaşım, kulübün daha da yükseklere çıkma kararlılığını gösteriyor.