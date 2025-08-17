Haberler

Samsunspor, Yunanistan’da Kırmızı-beyaz forma giyecek

PANATHİNAİKOS İLE SAMSUNSPOR EŞLEŞMESİ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu çerçevesinde Panathinaikos ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Bu eşleşme sonrasında, Samsunspor’un Yunanistan’daki ilk maça Atatürk formasıyla çıkmak istemesi, Yunanistan’da büyük yankı uyandırarak önemli bir tartışma konusu haline geldi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunan ekibinin yetkilileri, bu formanın ‘provakatif’ olabileceği gerekçesiyle giyilmemesi için UEFA’ya başvuracaklarını ifade etti.

SAMSUNSPOR’DAN AÇIKLAMA

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol programında yaptığı açıklamada, hangi formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu. Yıldırım, ortamı daha fazla germek istemediklerini vurgulayarak, “Panathinaikos ile Atina’da oynayacağımız maça Kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok.” şeklinde net bir açıklama yaptı.

Samsunspor, Panathinaikos ile karşılaşacağı ilk maçını 21 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00’de oynayacak. Bu tarih, iki takım arasında önemli bir mücadeleye sahne olacak.

