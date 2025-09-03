Samsunsporlu Taraftarlar Giresun’da Saldırıya Uğramadı. GESOB Başkanı Sağduyulu Davrandı. Olayın Sebebi Kamuoyuna Yanlış Aktarıldı. Hukuki Süreç Titizlikle Yürütülüyor. Duygulara Geçit Vermemeliyiz. Giresunlu Hemşehriler Var Olmalı

OLAY SONRASI DESTEK SÜRGÜNÜ

Geçtiğimiz pazar günü Samsunsporlu taraftarların Trabzon’a giderken, Giresun’un Tirebolu ilçesinde bulundukları bir et lokantasında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası, tutuklanan restoran sahibi Emrah Tok’a destek artıyor. Olayın gerçekleştiği iş yerinin önünde bir açıklama yapan Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, tarafları sağduyu ve itidalli olmaya çağırdı. Kara, yaşanan olayın ayrıntılarına değinerek esnafın savunma hakkını vurguladı.

ESNAFIN SAVUNMA HAKKI

Kara, “Hiç kimse şunu söyleyemez; birileri gelip iş yerinde size alkollü vaziyette saldıracak, siz dayak yiyeceksiniz, iş yeriniz tahrip olacak ve ‘Silah çekmeye gerek yok’ denilecek. Biz kanunlara saygılı, ahilik gelenekleriyle yetişmiş bir toplumuz. Ruhsatlı silah, insanın namusuna, iffetine, malına, canına zarar geldiğinde nefsini koruması için verilir. Olayda arkadaşımız arkadan yumruklanıyor, zorla çekmecesinden silahını alıyor, ilk kurşunu havaya ateşliyor. Ancak yumruklar devam ediyor. Bu durumda insan psikolojik olarak şuur kaybına uğrar, ne yaptığını bilemeyebilir. Emrah’ın da kimseyi öldürmek için değil, canını kurtarmak için hareket ettiğine inanıyorum. Keşke olmasaydı. Bir vatandaşımızın ölmesini asla haklı gösteriyor değiliz. Keşke o ailenin yuvası dağılmasaydı, evlatları yetim kalmasaydı. Ama olayların sebebine bakmalıyız. Sebep esnafımız değil” dedi.

KAMUOYUNA YANLIŞ AKTARIM

Kara, olayın kamuoyuna yanlış aktarılmasından duyduğu rahatsızlığı belirterek, yetkililere seslendi. “Olayın, sanki Samsunsporlu taraftarların Giresun’da yolu kesilmiş ve silahlı saldırıya uğramış gibi lanse edilmesi, Samsunlu kardeşlerimizi Giresunlulara karşı düşman etmeye yönelik bir eylemdir. Bu tutumu şiddetle kınıyor ve özür dilemeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. GESOB Başkanı, olayla ilgili hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. “Valimiz, emniyet güçlerimiz ve jandarma teşkilatımız olayın üzerine titizlikle gidiyor. En ufak bir hukuki boşluk olmayacağının garantisini aldık.”

DESTEK VE UYARI

Kara, Emrah Tok’a avukat desteği, maddi yardım ve ailesine moral desteği dahil her türlü yardımın sağlanacağını açıkladı. Olayı provoke etmek isteyenlere de uyarıda bulundu. “Ateş sadece düştüğü yeri değil, çevresini de yakar. Giresunlu hemşehrilerimi sağduyulu olmaya davet ediyorum. İki kadim vilayet arasında husumet oluşmasını kimse istemez” diyerek sözlerini tamamladı.