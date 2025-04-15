San Diego’daki Filler Yuva Korudu

DEPREM ANINDA FİLLERDEN ÇARPICI SAVUNMA

Kalifornia’da, San Diego Hayvanat Bahçesi’ni etkileyen deprem sırasında bir fil sürüsünün yavrularını korumak amacıyla etraflarında bir halka oluşturduğu anlar dikkat çekti. Pazartesi sabahı, San Diego’nun yakınlarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde, fil sürüsü hızlıca toplandı. Görüntülerde, beş filin minik yavrularının etrafında bir “alarm çemberi” oluşturduğu net bir şekilde gözlemleniyor. Depremins başlamasıyla birlikte kamera titremeye başlasa da, fil sürüsü yavrularının güvende kalması için birbirine sıkıca yaklaşıyor.

YAVRULARINIKI KORUMAK İÇİN YAN YANA DURDULAR

San Diego Hayvanat Bahçesi yetkilileri, deprem sonrasındaki süreçte de sürünün, yavrularının güvenliğinden tamamen emin olana dek birbirlerine yakın durmaya devam ettiğini aktardı. Gelen bilgilere göre, San Diego’daki fil sürüsü, depremin ilk sarsıntıları ile birlikte harekete geçerek bu koruma pozisyonunu aldı. Fillerin, ayaklarıyla sesleri algılama gibi bir yetenekleri olduğu biliniyor.

KONTROL UYARILARI VE ARTÇI SARSINTILAR

Hayvanat bahçesi, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, hayvanların bu tavrının “sürüyü korumak amacıyla algıladıkları tehlikelere karşı verdikleri doğal bir tepki” olduğunu açıkladı. Deprem, yerel saat ile 10:08’de, San Diego’nun yaklaşık 96 kilometre uzağındaki Julian kasabasının 4 kilometre yakınında gerçekleşti. Bölge sakinlerine gönderilen acil durum uyarısında “Deprem Algılandı! Çök, Kapan, Tutun. Kendinizi Koruyun,” denildi. Depremin ardından en az yedi artçı sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntılar, Güney Kaliforniya’daki Orange County, Carlsbad ve Temecula gibi farklı bölgelerde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

ÖNCEKİ DEPREMLERLE BAĞLANTILI İNCELEME

Bu deprem, Pazar öğleden sonra aynı bölgede meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki başka bir depremin hemen ardından gerçekleşti ve o depremde de herhangi bir hasar oluşmamıştı. Ayrıca, Pazartesi sabahı Fiji Adaları’nda 6.5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntılar, Lautoka Adaları dahil olmak üzere Fiji’nin farklı bölgelerinde hissedildi. Fiji’deki bu depremin büyüklüğü, Kasım ayında kaydedilen 5.9 büyüklüğündeki 2024 yılının en büyük depreminden daha fazlaydı.