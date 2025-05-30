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San Francisco’da 6 Gri Balina Öldü

6 GREY WHALES FOUND DEAD IN SAN FRANCISCO BAY AREA

San Francisco Körfezi bölgesinde son bir hafta içinde 6 gri balina ölü olarak kıyıya vurdu. California Bilimler Akademisi, 21 Mayıs’tan önceki tarihlerde 6 gri balinanın San Francisco Körfezi’nin farklı noktalarında ölü bulunduklarını açıkladı. Yetkililer, bu yıl bölgede olağanüstü sayıda balina gözlemlendiğini, ancak ölümlerin nedeninin henüz kesinleşmediğini ifade ediyor.

BU YILKI ÖLÜMLERİN SAYISI ARTIYOR

Aynı zamanda, bu yıl San Francisco Körfezi bölgesinde toplam 14 gri balina ve 1 minke balinasının öldüğü bildirildi. Bu ölümlerden 3’ünün sebebinin tekne çarpması olduğu belirtiliyor. Bölgedeki bu ani artış, balinaların korunması gereken bir konu olabileceğini gündeme getiriyor.

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