Sana’da Elektrik Santrali Patladı

YEMEN’DE PATLAMA HABERİ

Yemen’in başkenti Sana’da bir elektrik santrali civarında patlama sesleri yükseldi. Husilerin kontrolündeki başkent Sana’nın güneyinde bulunan elektrik santrali yakınlarında meydana gelen patlamanın, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısıyla bağlantılı olduğu bildiriliyor.

İSRAİL SAVUNMA GÜÇLERİ AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Savunma Kuvvetleri, kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, patlamaların iki bin kilometre uzaklıktaki Husi hedeflerine yönelik düzenledikleri bir hava saldırısının sonucu olduğunu belirtti. Bu durum, bölgedeki gerilimi artıran bir gelişme olarak kaydediliyor.

HUSİLERDEN TEPKİ GELDİ

Ensarullah (Husiler) Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesisleri ile sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklama, Husilerin bu tür saldırılara olan tepkilerini yansıtır nitelikte.