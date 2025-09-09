SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

SURİYE’DE İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, pazartesi gecesi İsrail’in ülkenin orta kesiminde ve batısında hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu hava saldırılarını, egemenlik ve bölgesel istikrarın “açık ihlali” olarak değerlendirerek kınadı. İsrail tarafından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz önceki bir açıklamasında “İsrail’in güvenliği için tüm çatışma bölgelerinde gece gündüz görev yapan güçler var” demişti. Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi, 8 Aralık 2024’te çöküş yaşadıktan sonra, Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya’ya kaçtı. Ülkenin geçici devlet başkanı, muhalif grupların liderliği ile oluşan İslamcı Heyet Tahrir eş-Şam örgütünden Ahmed Şara oldu.

SURİYE’DE DEVAM EDEN HAVA SALDIRILARI

O tarihten bu yana, İsrail Suriye’de çok sayıda hava saldırısı düzenledi ve bu saldırıların, ülkede silahların “aşırılık yanlılarının eline geçmesini önlemek” amacıyla gerçekleştirildiğini savundu. SANA, pazartesi gecesi Humus ve Palmira çevresinde ve sahil kenti Lazkiye’de saldırılar olduğunu bildirdi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in “Humus yakınlarındaki saldırıda kentin güneyindeki bir askeri birliği hedef aldığını” belirtti.

ÖLEN VEYA YARALANAN BİLGİSİ YOK

Saldırıda ölen ya da yaralananların olup olmadığı konusunda bilgi bulunmuyor. Aynı gözlemevine göre, bu yıl içinde İsrail, Suriye’de 86’sı havadan ve 11’i karadan olmak üzere toplamda 97 saldırı gerçekleştirdi. Ayrıca, SANA ay başında, İsrail askerlerinin Suriye’nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde yedi kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti. İsrail ordusu, bu operasyonu “terörist faaliyet şüphesi” nedeniyle gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Temmuz ayında da İsrail, Suriye’nin güneyindeki çoğunluğu Dürzilerin yaşadığı ve mezhep çatışmalarına sahne olan Süveyda kenti çevresinde hükümet güçlerini bombalamıştı.