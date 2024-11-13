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Sanal Kumar Çeteleri Duvarlarda Reklam Yapıyor

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SANAL KUMAR ÇETELERİNİN TEHLİKESİ

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in isimleriyle yeniden dikkat çeken sanal kumar çeteleri, milyonlarca insanı, özellikle de gençleri tuzağa düşürüyor. Bu çeteler, dijital alanı en fazla kullananlar arasında yer alıyor, ancak faaliyet gösterdikleri tek mecra burası değil.

REKLAM STRATEJİLERİ

Sanal kumar çeteleri, insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde, özellikle duvar yazıları ile reklam yapma yolunu seçiyor. Toplu taşıma duraklarının bulunduğu bölgelerde gerçekleştirdikleri bu reklamlar, dikkat çekici bir şekilde yapılıyor. Üstelik, bazı reklamlar çocuk parklarına çok yakın noktalarda yer alıyor, bu da durumu daha endişe verici hale getiriyor.

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