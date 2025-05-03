Sanat Camiası Sırrı Süreyya Önder’i Andı

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Sanat ve edebiyat dünyasından birçok ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Yönetmen Ahmet Yenilmez, “Tanışıklığım yok. Kendisini dert sahibi biri olarak gördüm. Derdinin dert ortağı olmadım ama dert sahibi olmasına, üslubuna, derdine olan samimiyetine her zaman saygı duydum. Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.” sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

İNCİ MİZAHLA KALPLERDE YER EDEN BİRİYDİ

Oyuncu ve yönetmen Hasan Kaçan, “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Üslubundaki ince mizahla, yumuşak ve kuşatıcı tavrıyla gönüllerde yer eden Sırrı Süreyya Önder vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar dilerim.” şeklinde bir mesaj paylaştı. Yönetmen Nazif Tunç ise “Sırrı Süreyya Önder vefat etti. Halk içinde irfanlı bir adamdı. İyilikle gitti, iyilikle karşılansın” dedi. Yazar ve senarist Tarık Tufan, “Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede ‘Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku’ demişti. ‘Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim.’ Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum.” ifadelerini paylaştı.

USTA BİR SANATÇIYDI

Ahmet Güneştekin, “Değerli bir dostu, Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik. Çok üzgünüm. Son yılların büyük bilgelerinden, yeniçağ dervişi, bir söz ustası idi. O hak, hukuk ve adaleti, insanlık onurunu savundu. Sanatla yoğrulmuş usta bir sanatçıydı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” şeklinde duygularını iletti. Şarkıcı Demet Sağıroğlu, “Yine güzel bir insanı yitirdik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Nur içinde uyusun.” dedi. Nazan Öncel de “Her şey bi’ yana ‘Hayat bir türkü kadar kısa.’ cümlesiyle hatırlayacağız onu. Güle güle Sırrı Süreyya Önder devrin daim olsun.” diye belirtti.

KAYBIMIZ DERİN BİR BOŞLUK YARATTI

Aylin Aslım, “Biz senden razıyız güzel insan. Nur ol. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm.” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Aynur Doğan, “Henüz değildi… Bu kadar acele etmemeliydin. Böyle sahipsiz kalmamalıydı tüm sevenlerin. Yine kimsesizliğin ortasında, tuhaf bir boşlukta kaldık. Çok üzgünüm.” ifadesini kullandı. Ahmet Aslan ise, “Birer birer göçüp gittiler mayıs ayında… Ardışık günlerin yasını hangi sokak taşıyabilir şimdi?” değerlendirmesini yaptı.

HATIRASI YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Cihan Aktaş, “Bir insanın hayatını geride bıraktığı boşluğa bakarak değerlendirebilirsiniz. Sırrı Süreyya Önder kelimelerine sadık kalmaya çaba göstererek yaşadı. Varlığıyla yokluğu fark etmeyen insanlardan olmadı. Allah rahmet etsin.” sözlerini paylaştı. Yazar Selahattin Yusuf, “Neden bu kadar çok insan aynı anda üzüldü? İnsanlar aynı şeye üzülmeyi (ve sevinmeyi) o kadar özledi ki. Dilerim Sırrı Abi’nin aziz hatırası Türkiye’ye biraz daha yol gösterir bu uğurda. Ülkenin samimi çocukları onun emeğini boşa çıkarmaz.” dedi.

SEVGİ VE SAYGIYLA UĞURLADIK

Şarkıcı Onur Akın, “Yolun ışıklı aydınlık olsun Sırrı abi. Güle güle git. Bu ülkede yüzü gülen her insanın gülüşünde hakkın var. Hakkını helal et güzel abim, mekanın cennet olsun. Gönüllerdesin. Yüreğimdesin.” şeklinde görüşlerini belirtti. Tolga Sağ ise, “Genç iken ölene ölüm zor iş. Siyasetin ve sanatın ne güzel bir rengiydin sen. Devrin daim olsun Sırrı Abi.” dedi. Redd Grubu, “Düşündürdün, güldürdün, okuttun, izlettin, birleştirdin. Sırrı Süreyya Önder uğurlar olsun.” ifadeleriyle anma yaptı.