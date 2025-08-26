Sanat Dünyası, Cinsel Taciz İddiaları İle Sarsılıyor

CİSEL TACİZ İDDİALARI ARTARKEN ÜNLÜ ŞARKICI DA KONUŞUYOR

Son zamanlarda sanat ve eğlence camiası, ardı ardına yükselen cinsel taciz suçlamalarıyla sarsılıyor. Bu kargaşaya en son dahil olan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Simge Sağın oldu. Çocukken yaşadığı istismarı sosyal medya üzerinden duyuran Simge, bu konuda sesini yükselten diğer kadınlara, “Vakit konuşma vaktidir” diyerek çağrı yaptı.

DAHA FAZLA SES ÇIKARMAK GEREKEN BİR DURUM

Kendi yaşadığı deneyimlerin yanına diğer kadınların yaşadıklarını da ekleyen Simge, “Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. 🙁 Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum…” diyerek hislerini ifade etti. “Sustuk. Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı” sözleriyle yaşananların önemine vurgu yaptı.

BU DÖNGÜ ARTIK KIRILMALI

Simge Sağın, yaşananların üstüne gidileceğini ifade ederek, “İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek.” şeklinde konuştu. “Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor.” diyerek sessizliğin sona ermesi gerektiğini belirtti. Kendi deneyimlerine dair isim vermekten kaçınmasına rağmen, “Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz. Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük.” diyerek birlik olmanın gücüne dikkat çekti.