Sanat Dünyası Sezai Altekin’i Kaybetti

Emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Sezai Altekin, bugün Bodrum Gündoğan’da son yolculuğuna uğurlanacak.

sezai altekin kimdir?

Sezai Altekin, 1966 yılında Şehir Tiyatroları’na katıldı ve emekliliğine kadar burada görevini sürdürdü. Tiyatro oyunculuğu dışında televizyon, sinema ve seslendirme alanlarında da çalışmalar yaptı. Seksenli yıllarda Gazanfer Özcan ile birlikte pek çok seslendirme projesinde yer aldı. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba karakterleriyle hatırlanıyor. 2007-2008 sezonunda “Bana Bir Picasso Gerek” adlı oyunla Duru Tiyatro’ya misafir oyuncu olarak katılım sağladı.

2014 yılında Kanal D’de yayınlanan “Paşa Gönlüm” dizisinde “Paşa Dede” karakterini canlandıran Sezai Altekin, Ali Sabuncugil Menajerlik ile çalışmıştır. Ayrıca “Tatar Ramazan” dizisinde Beyefendi rolünü üstlenmiştir. En son ise Show TV ekranlarında “İlişki Durumu: Karışık” adlı dizide yer almıştır.