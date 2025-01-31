More
Gündem

Sanat Dünyası Sezai Altekin’i Kaybetti

sanat-dunyasi-sezai-altekin-i-kaybetti

Emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Sezai Altekin, bugün Bodrum Gündoğan’da son yolculuğuna uğurlanacak.

sezai altekin kimdir?

Sezai Altekin, 1966 yılında Şehir Tiyatroları’na katıldı ve emekliliğine kadar burada görevini sürdürdü. Tiyatro oyunculuğu dışında televizyon, sinema ve seslendirme alanlarında da çalışmalar yaptı. Seksenli yıllarda Gazanfer Özcan ile birlikte pek çok seslendirme projesinde yer aldı. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba karakterleriyle hatırlanıyor. 2007-2008 sezonunda “Bana Bir Picasso Gerek” adlı oyunla Duru Tiyatro’ya misafir oyuncu olarak katılım sağladı.

2014 yılında Kanal D’de yayınlanan “Paşa Gönlüm” dizisinde “Paşa Dede” karakterini canlandıran Sezai Altekin, Ali Sabuncugil Menajerlik ile çalışmıştır. Ayrıca “Tatar Ramazan” dizisinde Beyefendi rolünü üstlenmiştir. En son ise Show TV ekranlarında “İlişki Durumu: Karışık” adlı dizide yer almıştır.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Sahada

THY EuroLeague 24. haftasında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes mücadele edecek. Maçlar, yüksek oranlarla Misli'de canlı yayınlanacak.
Gündem

Birleşim Grup Enerji Halka Arz Sonuçları Açıklandı

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş'nin halka arzına 188.452 yatırımcı katıldı; talep 2.33 milyar TL ile 1.65 kat karşılandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.