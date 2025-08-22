Sanat Dünyası, Taciz İddialarıyla Çalkalanıyor

SANAT DÜNYASINDA CİNSEL TACİZ İDDİALARI

Son günlerde sanat ve eğlence dünyası, art arda ortaya çıkan cinsel taciz ve ifşa iddialarıyla çalkalanıyor. Müzik sektöründe tanınan fotoğrafçılardan biri olan Mesut Adlin, sosyal medya üzerinde yayılan cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme geldi. Adlin’in, 18 yaşından küçük bir çocuk ile ısrarlı bir şekilde iletişim kurmaya çalıştığı ve uygunsuz mesajlar gönderdiği iddia ediliyor. Bu iddialar, Adlin’e ait olduğu öne sürülen mesajların sosyal medya üzerinden paylaşılması ile hızla yayılmış durumda.

POPÜLER GRUPTAN İPTAL HABERİ

Gelişmelerin ardından, son dönemlerin popüler gruplarından Manifest, Adlin ile planlanan tüm ortak projelerin iptal edildiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı Gülşen’in sosyal medyada büyük tepki çeken iddialara dair yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kendisinin de fotoğrafçılığını yapan Adlin hakkında birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından ‘destek’ olarak algılanan bir yorumda bulunan Gülşen, “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” ifadesini kullandı. Ancak bu paylaşımın ardından Gülşen tepkilerin odağı haline geldi.

GÜLŞEN’İN AÇIKLAMALARI

Art arda açıklamalarda bulunan Gülşen, yazdıklarının yanlış anlaşıldığını vurguladı. “İnsan, kadın ve çocuk hakları kadar masum bir konunun; bu alandaki sonuna kadar haklı hassasiyetin, nasıl bu kadar kolay, sadece duyum ya da sanılan söylentiler üzerinden alaşağı edildiği,” diyen Gülşen, özellikle bu gibi konularda verilen mesajların yanlış yorumlandığını belirtti. “Hiçbir canın hiçbir cana zarar vermemesi gerektiğini söylüyorum,” diyerek başka bir yere çekilme çabalarının körlük olduğunu ifade etti. Belirttiği gibi, “Kimseyi korumaya çalışmam hele ki bahsedilen türde bir suçla alakalı. Kim olduğunu kesin olarak bilmediğimiz bir konuda kişilerin ifşa edilmesi ağır bir insan hakları suçudur.”

MESUT ADLİN’DEN TEPKİ

Tüm bu olayların ardından Mesut Adlin, sessizliğini bozarak ifşalanan mesajlaşmalarında karşısındaki kişinin yaşını öğrendikten sonra iletişimi kestiğini söyledi. Adlin, konuşmalarının sanki devam ediyormuş gibi yansıtıldığını belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hakkımda yapılan paylaşımlarla ilgili olarak kendi durumumu açıklamak istiyorum. Yaşı uygun olmayan biriyle bir iletişimim söz konusu olamaz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Hayatım boyunca kimseye rızası dışında bir ısrarım olmadı,” diyerek durumu netleştirdi. Adlin, böyle bir durumla anılmanın kendisi için son derece yıpratıcı olduğunu belirtti ve herkesten özür diledi.