Sanat Dünyasında Yeni Taciz İddiası

TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEMDE KALAN YÖNETMEN

Son günlerde sanat ve eğlence camiasında birçok ünlü ismin karşılaştığı taciz iddialarına yeni bir örnek eklendi. Bu kez iddiaların merkezinde ünlü yönetmen Selim Evci yer alıyor. Yaprak C. isimli kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Evci’nin ofisinde asistanlık yaptığı dönemde fiziksel tacize uğradığını ileri sürdü.

İddialar sonrası Akbank Sanat, Selim Evci ile olan iş ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22’nci edisyonunun iptaline karar verilmiştir. Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir. Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” denildi.

MUBI’DEN YENİ ADIM

Taciz iddialarının ardından dijital yayın platformu MUBI de Selim Evci hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Platform, Evci’nin “İki Çizgi” isimli filmini yayından kaldırdığını ve eylül ayında gösterime girmesi planlanan “Savrulan Zaman” isimli filmi de programdan çıkardığını duyurdu. MUBI’den yapılan açıklamada, “MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin ‘İki Çizgi’ filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız ‘Savrulan Zaman’ı ise programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.