Sanata İlk Adım Projesine Büyük Destek

GENÇ NESİLLERİN SANATLA BULUŞMASI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Alarko Holding, genç nesillerin sanatla büyümesi amacıyla birlikte ‘Sanata İlk Adım’ projesini hayata geçiriyor. Alarko’dan yapılan açıklamaya göre, Alarko, İKSV’nin çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda öne çıkan sanatçıları ve performansları izleyicilere sunduğu İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri kapsamındaki çocuk ve genç atölyelerine sponsor oldu. İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri çerçevesinde, İstanbul Film Festivali işbirliğiyle düzenlenecek Stop-Motion Animasyon Atölyesi 14-18 yaş grubundaki gençlere çevrim içi ortamda sunulacak. Nisan ile haziran arasında düzenlenecek atölyelerde, gençler “stop-motion” tekniği ile kısa filmler üretecek. Atölye sonunda katılımcıların eserleri İKSV ve Alarko’nun YouTube kanalında yayınlanacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SANAT ETKİNLİKLERİ

İstanbul Müzik Festivali işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan “Hip-Hop Dans Atölyesi”, 7-9 ve 10-12 yaş gruplarındaki çocuklar için Yıldız Parkı, Yoğurtçu Parkı ve Habitat Parkı’nda düzenlenecek. Ayrıca, İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle temmuz ayında yapılacak Caz Atölyeleri, 6-8 ve 9-12 yaş arasındaki çocukların katılımıyla İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler, çocukların caz müziği ile ritim, doğaçlama ve öz güven becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Haziran ayında yapılacak atölyeler, genç sanatseverlerin ritim ve müzik algılarını geliştirirken, yaratıcılıklarını artıran deneyimler sunacak. Ayrıca, tiyatro atölyeleri, İstanbul Tiyatro Festivali işbirliğiyle kasım ayındaki ara tatil döneminde 4-6 ve 7-9 yaş gruplarındaki çocuklara yönelik yapılacak. Bu atölyeler, Sevinç Erbulak’ın “Tiyatroda Bir Gün” kitabı etrafında tasarlanarak, çocukların ifade becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ÇOCUKLARIN SANATLA GELİŞİMİ

Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında, İKSV’nin 2019’da yayımladığı “Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek” başlıklı raporda, yapılandırılmış sanat programlarına katılımanın çocukların duyusal okuryazarlığı ve bilişsel gelişimlerine katkı sağladığı, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini artırdığı vurgulanıyor. Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın raporuna göre, erken dönemde sanata yönelmek, bireylerin kendilerini ifade etmesine ve liderlik gibi beceriler kazanmalarına yardımcı oluyor. Orta çocukluk döneminde ise takım çalışması ve sosyal becerileri güçlendiriyor.

ATÖLYELERİN GÖZDE YAZILMIŞ OLMASI

Bu atölyeler İKSV Alt Kat ekibi tarafından, katılımcıların yaş ve gelişim düzeyine göre özenle hazırlanıyor. Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi Ümit Nuri Yıldız, “Çocukların ve gençlerin duygu ve düşünce dünyalarının gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Yıldız, sanatı insanlığın ortak dili olarak gördüklerini ve “Ülkemizin kültür ve sanat dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan İKSV ile 30 yıl gönül ve güç birliği yapmanın ayrıcalığını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. İKSV’nin Genel Müdürü Görgün Taner de, “İKSV Alt Kat aracılığıyla sanat ve öğrenme heyecanını bir araya getiriyoruz. Alarko Holding’in desteğiyle bu çalışmalarımız daha geniş kitlelere ulaşabilecek” dedi.